Овечкин совершил мощный силовой приём против форварда «Торонто»

«Вашингтон Кэпиталз» уступил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:7. Встреча состоялась в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена».



Капитан и российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на третьей минуте первого периода провёл фирменный силовой приём, опрокинув на лёд форварда «Торонто» Колина Блэквелла. 36-летний россиянин врезался в американца, завозившегося с шайбой, после чего тот отлетел в сторону. Видео можно посмотреть по ссылке.



Напомним, в текущем сезоне Овечкин принял участие в 72 матчах, набрав 85 (46+39) очков при показателе полезности "+7". «Кэпиталз» занимает восьмое место в таблице Востока, заработав 92 балла после 74 встреч.