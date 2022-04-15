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Александр Овечкин эффектным силовым приёмом снёс американского игрока «Торонто», видео эпизода

Овечкин эффектно хитанул зазевавшегося американца! Тот отлетел, будто попал под поезд
Лев Лукин
Силовой приём Александра Овечкина
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Но, вопреки обыкновению, после мощного силового игра для Александра не задалась.

«Вашингтон Кэпиталз» отправился в Торонто на очередной матч регулярки в превосходном настроении. «Столичные» выиграли четыре матча подряд и вернулись в активную борьбу с «Питтсбургом» за прямую путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли. В полном порядке и лидер команды Александр Овечкин, который во всех этих победных матчах забил строго по голу, в очередной раз в карьере приблизившись к отметке в 50 шайб за сезон.

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Бодро начал Овечкин и новый матч. Уже на третьей минуте первого периода Ови провёл фирменный силовой приём, опрокинув на лёд Колина Блэквелла. Россиянин просто врезался в американца, завозившегося с шайбой, а тот отлетел в сторону, будто его протаранил поезд. Мощно, эффектно, амплитудно — всё как мы любим в исполнении Ови!

ВИДЕО.

Как правило, после хороших силовых приёмов в начале матча игра затем складывается для Овечкина удачно. Он как бы заряжается энергией хита и потом уже крушит соперника голами. Но в этот раз правило не сработало. В Торонто Ови не забил, прервав результативную серию, и даже не смог набрать ни одного очка.

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Более того, дважды Овечкин не сумел помешать хоккеистам соперника — оба раза россиянам. Сначала Ови не заблокировал могучий бросок Любушкина, хотя находился ближе всех к защитнику «листьев».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А через несколько минут Александр из партера наблюдал, как первый свой гол в матче забивает Илья Михеев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В результате Овечкин сыграл за матч лишь 15 с половиной минут (из них шесть в большинстве) и нанёс только один бросок в створ. Это был явно не день Алекса, к тому же его команда весьма крупно влетела — 3:7.

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