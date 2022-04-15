Овечкин эффектно хитанул зазевавшегося американца! Тот отлетел, будто попал под поезд

«Вашингтон Кэпиталз» отправился в Торонто на очередной матч регулярки в превосходном настроении. «Столичные» выиграли четыре матча подряд и вернулись в активную борьбу с «Питтсбургом» за прямую путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли. В полном порядке и лидер команды Александр Овечкин, который во всех этих победных матчах забил строго по голу, в очередной раз в карьере приблизившись к отметке в 50 шайб за сезон.
Бодро начал Овечкин и новый матч. Уже на третьей минуте первого периода Ови провёл фирменный силовой приём, опрокинув на лёд Колина Блэквелла. Россиянин просто врезался в американца, завозившегося с шайбой, а тот отлетел в сторону, будто его протаранил поезд. Мощно, эффектно, амплитудно — всё как мы любим в исполнении Ови!
Как правило, после хороших силовых приёмов в начале матча игра затем складывается для Овечкина удачно. Он как бы заряжается энергией хита и потом уже крушит соперника голами. Но в этот раз правило не сработало. В Торонто Ови не забил, прервав результативную серию, и даже не смог набрать ни одного очка.
Более того, дважды Овечкин не сумел помешать хоккеистам соперника — оба раза россиянам. Сначала Ови не заблокировал могучий бросок Любушкина, хотя находился ближе всех к защитнику «листьев».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
А через несколько минут Александр из партера наблюдал, как первый свой гол в матче забивает Илья Михеев.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В результате Овечкин сыграл за матч лишь 15 с половиной минут (из них шесть в большинстве) и нанёс только один бросок в створ. Это был явно не день Алекса, к тому же его команда весьма крупно влетела — 3:7.
- 15 апреля 2022
-
10:48
-
10:42
-
10:33
-
10:21
-
09:46
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:29
-
08:21
-
08:13
-
08:02
-
07:48
-
07:33
-
07:20
-
07:00
-
06:59
-
06:49
-
06:43
-
06:39
-
06:39
-
06:38
-
06:15
-
06:06
-
06:01
-
05:50
-
05:43
-
05:31
-
05:03
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:31
-
04:19