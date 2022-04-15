«Питтсбург» сыграет в Кубке Стэнли в 16-й раз подряд. Эта серия — в топ-10 в истории НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» обеспечил себе участие в плей-офф Кубка Стэнли 2022 года.



Как сообщает официальный сайт НХЛ, клуб сыграет в плей-офф в 16-й раз подряд, эта серия вошла в десятку лучших в истории лиги. «Пингвинз» не пропускают участие в Кубке Стэнли с 2007 года.



Рекорд по данному показателю принадлежит «Бостон Брюинз», которые выходили в плей-офф 29 раз подряд с 1968 по 1996 год, взяв за это время два Кубка Стэнли. «Питтсбург» стал обладателем трофея трижды с 2007 года (2009, 2016, 2017).



Отметим, что также в топ-10 по сериям выхода в плей-офф входят «Чикаго Блэкхоукс» (28 раз, 1970-1997), «Сент-Луис Блюз» (25, 1980-2004), «Детройт Ред Уингз» (25, 1991-2016, также 20 раз, с 1939 по 1958), «Монреаль Канадиенс» (24, 1971-1994, также 21 раз, с 1949 по 1969), «Филадельфия Флайерз» (17, 1973-1989), «Атланта Трэшерз» и «Калгари Флэймз» (16, 1976-1991).



В настоящий момент «пингвины» занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 97 баллов за 76 проведённых встреч.

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