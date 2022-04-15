В «Барысе» погасили трёхмесячные задолженности по зарплате

Казахстанский «Барыс» погасил задолженности по зарплатам перед хоккеистами, тренерами и персоналом клуба.



«За январь, февраль и март всем игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды погасили задолженности по заработной плате», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.



Ранее сообщалось, что задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объёме в срок до 15 апреля 2022 года. Задержки были связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных клубов.



Напомним, «Барыс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» в пяти матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1-4).

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