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В «Барысе» погасили трёхмесячные задолженности по зарплате

В «Барысе» погасили трёхмесячные задолженности по зарплате
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Казахстанский «Барыс» погасил задолженности по зарплатам перед хоккеистами, тренерами и персоналом клуба.

«За январь, февраль и март всем игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды погасили задолженности по заработной плате», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объёме в срок до 15 апреля 2022 года. Задержки были связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных клубов.

Напомним, «Барыс» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял восьмое место в Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» в пяти матчах проиграл магнитогорскому «Металлургу» (1-4).

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