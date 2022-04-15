Гатиятулин: каждый из легионеров «Трактора» выразил желание вернуться

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги сезона для клуба, а также сообщил о желании легионеров вернуться в клуб к следующему чемпионату КХЛ.



«Хотел бы поблагодарить руководство клуба и лично Алексея Леонидовича за предоставленные условия при подготовке к сезону и в течение всего сезона. То, что было необходимо при подготовке, все выполнялось. То, что сезон был интересный. Сыграли его на максимуме. Все ребята вытащили из себя всё, что могли. Хотелось бы идти дальше, но тот результат, которого мы добились, был нам по силам.



Каждый из ребят [легионеров] выразил желание вернуться – однозначно. Договорились, что будем действовать по ситуации», — передает слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.