Гатиятулин: после серии с Уфой пришлось перекраивать все звенья, бригады большинства

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал об изменениях в звеньях после серии второго раунда Кубка Гагарина — 2022 с «Салаватом Юлаевым» (4-2), а также о пользе от приобретения голкипера Эмиля Гарипова.
«Ожидания были большими, но это хоккей. Непростая получилась серия предыдущая. Существенные потери понесли. После серии с Уфой пришлось перекраивать все звенья, бригады большинства. Наверное, это сыграло одну из ключевых ролей. Лукаш Седлак вышел раньше, чем допускали врачи. Это говорит о его характере. Для него было небезразлично. Но после такой травмы 12 дней нельзя ему было тренироваться. Непросто было набрать физическую форму.
Сомнений в том, приобретать ли Эмиля Гарипова, не было. Сезон так сложился. Где-то не вышел на свой уровень. Но те игры, которые сыграл, он сыграл прилично. В плей-офф делали ставку на Романа [Вилла]. Он провёл уверенно свои матчи», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 15 апреля 2022
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