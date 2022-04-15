Макдона — о замене Василевского: он не виноват. Это мы позволили «Анахайму» забивать голы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал замену российского голкипера клуба Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (4:3, ОТ).



27-летний вратарь пропустил три шайбы за семь минут, после чего его заменил Брайан Эллиотт, отстоявший встречу «на ноль». Всего Василевский провёл на льду 30 минут 41 секунду, отразив 10 бросков.



«На самом деле он не виноват. Это мы оставили игроков «Анахайма» открытыми перед воротами и позволили им забрасывать шайбы. В таких ситуациях выручить практически невозможно. Они заставили нас заплатить за эти ошибки», – приводит слова Макдоны официальный сайт НХЛ.



Василевский был заменён в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с марта 2018 года. Всего в текущем сезоне он провёл 58 матчей, отразив 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,46.

Новость по теме Главный тренер «Тампы» объяснил решение заменить Василевского в матче с «Анахаймом»