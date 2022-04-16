Сергей Бобровский установил рекорд по победам за сезон среди вратарей «Флориды»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча прошла во Флориде на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский стал первым вратарём в истории своего клуба с 36 победами за сезон. Ранее рекорд принадлежал Роберто Луонго, который победил в 35 матчах за сезон (2015/16 и 2005/06).



Также Бобровский стал третьей звездой матча. Вратарь отразил 30 ударов по своим воротам. Вторым стал Густав Форслинг, на счету которого дубль. Третье место за Джонатаном Юбердо. У него три очка (2+1).



В составе победителей отличились Джонатан Юбердо (двады), Густав Форслинг (дважды), Мэйсон Марчмент и российский нападающий Максим Мамин.

Единственный гол за «Виннипег» забил Николай Элерс. Российский нападающий Евгений Свечников не отметился результативными действиями.