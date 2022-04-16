Мэттьюс: огонь Овечкина и страсть к забиванию голов — то, что мне всегда бросалось в глаза

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился мнением о российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Игра в этом сезоне? То, что он смог сделать в этом году, крайне изумляет. Он делал это на протяжении всей своей карьеры, так что за этим интересно наблюдать. Приятно играть против такого парня, как он.



Ови играет с такой страстью! То, что всегда бросалось мне в глаза в нём, — это его огонь и страсть к забиванию голов, победам и просто соревнованиям», — приводит слова Мэттьюса TSN.

Напомним, в текущем сезоне американский форвард лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ. 24-летний Мэттьюс забросил 58 шайб в 69 сыгранных матчах. На счету 36-летнего Овечкина 46 голов после 72 встреч.