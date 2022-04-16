«Бостон» обыграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончился победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Бостон» вышел в плей-офф.
В составе «мишек» голы забили Трент Фредерик и Эрик Хаула. За «пингвинов» забросил Дэнтон Хайнен.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В следующей встрече «Питтсбург» примет «Бостон» в ночь с 21 на 22 апреля мск, а «Брюинз» в ночь с 19 на 20 апреля мск в гостях сыграют с «Сент-Луис Блюз».
В параллельном матче в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.
Голы в составе «хищников» забили Ээли Толванен, Роман Йози, Мэтт Дюшейн и Микаэль Гранлунд. За «чёрных ястребов» забросили Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Райли Стиллман.
В следующей встрече «Чикаго» дома сыграет с «Калгари Флэймз» в ночь с 18 на 19 апреля мск, а «Нэшвилл» в ночь с 17 на 18 апреля мск примет «Сент-Луис Блюз».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
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