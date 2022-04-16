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«Бостон» обыграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф

«Бостон» обыграл «Питтсбург» и вышел в плей-офф
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и закончился победой хозяев со счётом 2:1. Таким образом, «Бостон» вышел в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фредерик (Смит) – 00:49 (5x5)   2:0 Хаула (Райлли) – 02:01 (5x5)   2:1 Хайнен (Блюгерс, Макгинн) – 25:38 (5x5)

В составе «мишек» голы забили Трент Фредерик и Эрик Хаула. За «пингвинов» забросил Дэнтон Хайнен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующей встрече «Питтсбург» примет «Бостон» в ночь с 21 на 22 апреля мск, а «Брюинз» в ночь с 19 на 20 апреля мск в гостях сыграют с «Сент-Луис Блюз».

В параллельном матче в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» встречались «Нэшвилл Предаторз» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу одержали хозяева со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Толванен (Томасино, Гласс) – 03:22 (5x5)   1:1 Кейн (Строум, Дебринкэт) – 07:30 (5x5)   1:2 Кубалик (Маккейб, Райхель) – 25:15 (5x5)   2:2 Йози (Джохансен, Форсберг) – 25:58 (4x4)   3:2 Дюшейн (Гранлунд, Форсберг) – 39:34 (5x4)   4:2 Гранлунд (Экхольм, Фаббро) – 43:14 (5x5)   4:3 Стиллман (Кейн, Дебринкэт) – 54:31 (5x5)

Голы в составе «хищников» забили Ээли Толванен, Роман Йози, Мэтт Дюшейн и Микаэль Гранлунд. За «чёрных ястребов» забросили Патрик Кейн, Доминик Кубалик и Райли Стиллман.

В следующей встрече «Чикаго» дома сыграет с «Калгари Флэймз» в ночь с 18 на 19 апреля мск, а «Нэшвилл» в ночь с 17 на 18 апреля мск примет «Сент-Луис Блюз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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