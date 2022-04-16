Шестёркин — второй за последние 50 лет вратарь «Рейнджерс» с 5+ «сухарями» за сезон

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в матче с «Детройт Ред Уингз» (4:0) оформил шат-аут, отразив все 20 бросков по воротам.
Этот «сухарь» стал для него пятым в текущем сезоне. Как отмечает пресс-служба НХЛ, за последние 50 лет лишь один голкипер «Рейнджерс» смог оформить больше шат-аутов в рамках одного регулярного чемпионата. Этим вратарём является шведская легенда Хенрик Лундквист. Он в трёх сезонах набирал больше «сухарей»: восемь — в сезоне-2011/2012, 10 — в сезоне-2007/2008 и 11 — в сезоне-2010/2011.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
- 16 апреля 2022
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