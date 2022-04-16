Капризову помешали забить рекордный гол после выхода один на один. Видео

В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречаются местный «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд». К середине второго периода хозяева выигрывают — 3:1.
В одном из моментов второго игрового отрезка нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов убегал один на один с голкипером «блюзменов» Вилле Хуссо, однако защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко смог догнать россиянина и помешать ему забить. Арбитры пошли смотреть видеоповтор момента на предмет взятия ворот. После совещания судьи приняли решение — шайба не пересекла линию ворот.
Видео момента можно посмотреть здесь.
Отметим, что Капризову не хватает лишь одного гола для установления нового рекорда клуба по числу шайб за сезон.
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