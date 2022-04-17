«Колорадо» обеспечил себе первое место в Западной конференции

В Колорадо (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4, благодаря чему они досрочно обеспечили себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

«Колорадо» набрал 116 очков в 75 играх и лидирует в таблице Западной конференции. Их ближайший преследователь «Калгари Флэймз» потерял математические шансы догнать «Эвеланш».

Напомним, за «Колорадо» выступают два российских нападающих, Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.

В следующем матче «Колорадо Эвеланш» на своей площадке примет

«Вашингтон Кэпиталз», за который играет сразу пять российских хоккеиста.