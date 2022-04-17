«Колорадо» обеспечил себе первое место в Западной конференции
Поделиться
В Колорадо (США) на стадионе «Болл-арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:4, благодаря чему они досрочно обеспечили себе первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
«Колорадо» набрал 116 очков в 75 играх и лидирует в таблице Западной конференции. Их ближайший преследователь «Калгари Флэймз» потерял математические шансы догнать «Эвеланш».
Напомним, за «Колорадо» выступают два российских нападающих, Михаил Мальцев и Валерий Ничушкин.
В следующем матче «Колорадо Эвеланш» на своей площадке примет
«Вашингтон Кэпиталз», за который играет сразу пять российских хоккеиста.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
07:52
-
07:30
-
07:01
-
06:12
-
05:55
-
05:42
-
05:35
-
05:23
-
05:02
-
04:49
-
04:48
-
04:35
-
04:17
-
04:06
-
03:52
-
03:38
-
02:03
-
01:09
-
01:00
-
00:49
-
00:33
- 16 апреля 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:41
-
23:35
-
23:23
-
22:44
-
22:27
-
22:08
-
22:04
-
21:57
-
21:13
-
20:50
-
20:23
-
20:13
Партнерский контент