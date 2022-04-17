П. Воробьёв: серия со СКА стала испытанием для ЦСКА. Залихватской победу не назвать

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился мнением о серии СКА – ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.



«Закономерная победа — это слишком резкие слова. Если бы ЦСКА выиграл в пяти матчах, можно было бы так резко «рубить шашкой», а победу в семи матчах не назвать залихватской и закономерной. Только в седьмом матче ЦСКА смог выиграть второй период, забить решающие голы в этом отрезке.

Системность Сергея Фёдорова и его штаба всё равно проглядывалась в большинстве встреч и сказалась в решающем матче. Но в победе во втором периоде системности не было. СКА до седьмого матча лучше играл вторые периоды, очень хорошо играл в большинстве, но ЦСКА в конечном итоге разобрал эти компоненты, не дал шанса петербуржцам в решающей встрече», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.