П. Воробьёв: Ротенберг достойно показал себя в противостоянии с мощным ЦСКА

Заслуженный тренер России Пётр Воробьёв поделился мнением о серии СКА – ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.
«Несколько причин, почему СКА не может выйти в финал пять лет. Постоянная смена состава – многие ведущие ребята уезжают в НХЛ, другие заканчивают карьеру, как Дацюк или Ковальчук. Также смена тренерских составов, это не укрепляет позиции клуба. Усиление в штабе СКА произошло только одно – появился Роман Ротенберг. Это молодой тренер, но в противостоянии с мощным ЦСКА он показал себя достойно. Настрой у команды был сумасшедший, и Ротенберг здесь оказал сильное влияние. Проиграть в седьмом матче полуфинала, да и добраться до полуфинала – это серьёзный показатель. Однако у его помощников недостаточно победного опыта в КХЛ.
У ЦСКА же, напротив, тренеры давно работают с командой и уже становились чемпионами – Корешков, Якубов, а по ходу этого сезона вернули из «Звезды» Чебатуркина, который до этого несколько лет работал с главной командой. И в составе много игроков, которые выигрывали Кубок Гагарина, в отличие от СКА», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
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