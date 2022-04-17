Фолиньо: Капризов хочет быть единственным, кто поднимет всю команду на свои плечи

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо прокомментировал исторический рекорд одноклубника Кирилла Капризова по числу голов за сезон в качестве игрока «дикарей».
«Кирилл невероятен на протяжении всего сезона, нам крупно с ним повезло. В то же самое время он парень, который хочет по-настоящему большого момента и хочет быть тем единственным, кто поднимет всю команду себе на плечи. Он забивает важнейшие голы, как сегодня, и, я думаю, он с нетерпением ждёт плей-офф», — сказал Фолиньо.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
- 17 апреля 2022
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