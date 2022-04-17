«Овечкин — бык». Лавиолетт рассказал, за счёт чего россиянин сохраняет высокий уровень
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о том, почему российский капитан команды Александр Овечкин сохраняет стабильно высокие результаты.
«Он любит игру. Хочет быть на льду. Хочет менять игру. Хочет творить и создавать, и это видно по тому, как он играет, и это видно по его эмоциям, когда он забивает. Он любит делать то, чем занимается.
Я помню, как, будучи игроком, в 2006 году сказал защитнику из «Каролины»: «Если ты не ударишь его, он обязательно ударит тебя». Ови сохранил эту часть своей игры. Иногда ты не знаешь, что это он сделает. Овечкин быстро сближается, и он крайне силён в этом… Ови действительно сильный человек. Он бык», — приводит слова Лавиолетта TSN.
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