Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Овечкин — бык». Лавиолетт рассказал, за счёт чего россиянин сохраняет высокий уровень

«Овечкин — бык». Лавиолетт рассказал, за счёт чего россиянин сохраняет высокий уровень
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о том, почему российский капитан команды Александр Овечкин сохраняет стабильно высокие результаты.

«Он любит игру. Хочет быть на льду. Хочет менять игру. Хочет творить и создавать, и это видно по тому, как он играет, и это видно по его эмоциям, когда он забивает. Он любит делать то, чем занимается.

Я помню, как, будучи игроком, в 2006 году сказал защитнику из «Каролины»: «Если ты не ударишь его, он обязательно ударит тебя». Ови сохранил эту часть своей игры. Иногда ты не знаешь, что это он сделает. Овечкин быстро сближается, и он крайне силён в этом… Ови действительно сильный человек. Он бык», — приводит слова Лавиолетта TSN.

Новость по теме
Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 85+ очков в возрасте 36+ лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022