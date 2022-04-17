Журналист The Athletic: ставлю, что Овечкин выбьет 50 голов. Это никогда не наскучит

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в их топе занял 14-е место. Кроме того, специалисты отметили одну причину, ради которой стоит следить за командой в конце сезона.
«Причина обратить внимание на «Вашингтон»: Алекс Овечкин выбьет 50 голов.
Нет, это никогда не наскучит. У Овечкина в наличии восемь сезонов с 50+ заброшенными шайбами, и я никогда не устану от этого. Ему осталось забить лишь три гола, и у него осталось семь матчей. Я ставлю, что он сможет это сделать», — приводит слова журналистов The Athletic.
Напомним, Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» забросил шайбу. Она стала для 36-летнего форварда 47-й в текущем сезоне. Кроме того, он набрал 86-е (47+39) очко в нынешней регулярке.
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