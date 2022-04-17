The Athletic: казалось, результат Ови недосягаем. Но Мэттьюс внушает благоговейный трепет

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Торонто Мэйпл Лифс» в их топе занял четвёртое место. Кроме того, специалисты отметили одну причину, ради которой стоит следить за командой в конце сезона.
«Причина обратить внимание на «Торонто»: квест Остона Мэттьюса по достижении 60 голов и даже больше.
В эпоху потолка зарплат казалось, что 65 голов Алекса Овечкина в сезоне-2007/2008 были неприкосновенными, выдающимся достижением величайшего снайпера всех времён. То, что Мэттьюс делает в этом году, просто внушает благоговейный трепет, так как в настоящее время на его счету 58 голов в 70 матчах — прекрасное движение по графику в 69 шайб. Если бы он не начал входить в сезон медленно из-за операции на запястье или не пропускал матчи в течение года, мы бы, вероятно, могли говорить о сезоне с 70 голами, что кажется абсолютно абсурдным. Учитывая пропущенные матчи, Мэттьюс в настоящее время идёт по графику в 64,7 гола.
Он действительно мог бы это сделать — и на данный момент это может быть просто его истинный уровень таланта, что является пугающим утверждением. За последние два сезона Мэттьюс забил 99 голов в 122 матчах, что могло бы стать 67 шайбами за весь сезон. Он помешан на голах», — приводит слова журналистов The Athletic.
- 17 апреля 2022
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