Кузнецов вышел на второе место в истории «Вашингтона» по числу сезонов с 50+ передачами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (8:4) отдал две результативные передачи. Они стали для форварда «столичных» 50-й и 51-й в текущем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Кузнецов в четвёртый раз в заокеанской карьере добрался до отметки в 50 ассистов за регулярный чемпионат. Это второй результат в истории «Вашингтона». Больше только у шведского нападающего «столичных» Никласа Бекстрёма — девять сезонов.
Напомним, в ночь с 16 на 17 апреля завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 8:4.
- 17 апреля 2022
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