«Миннесота» обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 5:4, таким образом гости потерпели 10-е поражение кряду.

Таким образом, благодаря этой победе «Миннесота» обеспечила себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Подопечные Дина Эвансона занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ со 101 очком в 75 матчах, отрыв от девятой строчки составляет 14 очков. «Дикари» идут третьими в Центральном дивизионе.

Напомним, в прошлом сезоне «Миннесота» завершила чемпионат на третьем месте в своём дивизионе набрав 75 очков и заранее обеспечила себе участие в плей-офф. Соперником в первом раунде стал «Вегас Голден Найтс», которому «Уайлд» проиграли в семи матчах, уступая по ходу серии со счётом 1-3.