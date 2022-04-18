«Металлург» — ЦСКА: видеообзор первого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2022

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:1. Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Андронов, Никита Нестеров и Сергей Плотников. Единственную шайбу «Магнитки» забросил Максим Карпов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующий матч между клубами состоится в среду, 20 апреля, в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.
Напомним, «Металлург» в последний раз выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году, в финале победив ЦСКА со счётом 4-3. Армейцы брали трофей в 2019 году, в решающей серии обыграв «Авангард» (4-0).
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