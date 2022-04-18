Капитан «Детройта» перенёс операцию и пропустит оставшуюся часть сезона НХЛ

Капитан и нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин в понедельник перенёс операцию на верхней части тела и пропустит оставшуюся часть сезона-2021/2022, сообщает The Score.



Ожидается, что восстановительный период составит от 8 до 10 недель. 25-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 70 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 38 голевых передач при показателе полезности «-18». Всего на счету Ларкина 504 матча в НХЛ, в которых он набрал 358 (147+211) очков при общей полезности «-85».



«Детройт» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 68 очков после 76 проведённых встреч. В следующей встрече подопечные Джеффа Блэшилла сыграют с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (20 апреля, 2:00 мск).