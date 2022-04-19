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Овечкин до 23 голов сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин до 23 голов сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ
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36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередной заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2) и продолжает погоню за лидером в списке лучших снайперов в истории турнира.

Благодаря этому голу Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу до 23 заброшенных шайб в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина 778 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач.

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