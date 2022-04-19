Лучший снайпер сезона НХЛ Мэттьюс пропустит второй матч подряд
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит второй матч НХЛ подряд. Об этом сообщает «твиттер» журналиста Люка Фокса со ссылкой на слова главного тренера команды Шелдона Кифа.
Мэттьюс не сыграет с «Филадельфией Флайерз» из-за травмы. Напомним, 18 апреля нападающий из-за повреждения не принял участия в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).
Мэттьюс занимает первое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ. Всего на его счету 102 очка: 58 заброшенных шайб и 44 результативные передачи.
На данный момент «Торонто» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 106 очков после 76 игр. До конца регулярного чемпионата «Мэйпл Лифс» проведут ещё шесть встреч с учётом матча с «Филадельфией».
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