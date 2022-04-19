Лучший снайпер сезона НХЛ Мэттьюс пропустит второй матч подряд

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс пропустит второй матч НХЛ подряд. Об этом сообщает «твиттер» журналиста Люка Фокса со ссылкой на слова главного тренера команды Шелдона Кифа.



Мэттьюс не сыграет с «Филадельфией Флайерз» из-за травмы. Напомним, 18 апреля нападающий из-за повреждения не принял участия в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:2).



Мэттьюс занимает первое место в снайперской гонке текущего сезона НХЛ. Всего на его счету 102 очка: 58 заброшенных шайб и 44 результативные передачи.

На данный момент «Торонто» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 106 очков после 76 игр. До конца регулярного чемпионата «Мэйпл Лифс» проведут ещё шесть встреч с учётом матча с «Филадельфией».