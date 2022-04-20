Генменеджер «Авангарда»: Толчинский — наш самый ценный лот. Очень хотим его оставить
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о контрактах некоторых игроков команды.
«Переговоры с игроками пока на паузе, мы ждём определённости с главным тренером. Как только это случится, мы продолжим разговаривать с Толчинским. Это наш самый ценный лот, который мы очень хотим оставить. Есть реалии, в которых мы существуем, и мы будем отталкиваться от этого.
Найт получил предложение о новом контракте, и мы надеемся, что он нам даст ответ в ближайшее время. Продолжение сотрудничества с Емелиным тоже будет зависеть от кандидатуры главного тренера», – сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Напомним, по окончании сезона команду покинул канадский специалист Боб Хартли.
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