Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда»: Толчинский — наш самый ценный лот. Очень хотим его оставить

Генменеджер «Авангарда»: Толчинский — наш самый ценный лот. Очень хотим его оставить
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о контрактах некоторых игроков команды.

«Переговоры с игроками пока на паузе, мы ждём определённости с главным тренером. Как только это случится, мы продолжим разговаривать с Толчинским. Это наш самый ценный лот, который мы очень хотим оставить. Есть реалии, в которых мы существуем, и мы будем отталкиваться от этого.

Найт получил предложение о новом контракте, и мы надеемся, что он нам даст ответ в ближайшее время. Продолжение сотрудничества с Емелиным тоже будет зависеть от кандидатуры главного тренера», – сказал Волков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Напомним, по окончании сезона команду покинул канадский специалист Боб Хартли.

«У нас есть ценный актив в НХЛ». Генменеджер «Авангарда» — о новом тренере и селекции «У нас есть ценный актив в НХЛ». Генменеджер «Авангарда» — о новом тренере и селекции
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022