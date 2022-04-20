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Стэмкос – о повторении рекорда Сан-Луи: он всё ещё многое значит для меня

Стэмкос – о повторении рекорда Сан-Луи: он всё ещё многое значит для меня
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал повторение рекорда Мартена Сан-Луи по количеству очков за «Тампу».

Минувшей ночью форвард сравнялся по этому показателю с Сан-Луи, который набрал 953 очка в 972 играх. Стэмкосу на это потребовалось 916 матчей.

«Это портит впечатление, когда что-то особенное для меня происходит в игре, которую мы не выигрываем. Сегодня я определённо думаю о Марти. Он всё ещё многое значит для меня и того, кем я стал как человек и как игрок.

То, что твоё имя стоит рядом с великим Мартеном Сан-Луи… Я помню все замечательные времена, которые мы провели вместе на льду, потрясающую карьеру Марти, и то, что он значит для этой команды», – цитирует Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

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