19 апреля стало известно, что Министерство спорта Российской федерации рассмотрит предложение Федерации хоккея России сократить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиги.

Согласно предложению ФХР общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.



При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к возможному сокращению лимита на легионеров в КХЛ?»