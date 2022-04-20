19 апреля стало известно, что Министерство спорта Российской федерации рассмотрит предложение Федерации хоккея России сократить лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиги.
Согласно предложению ФХР общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.
При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к возможному сокращению лимита на легионеров в КХЛ?»
- 20 апреля 2022
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