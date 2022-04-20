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Известный агент Николаев прокомментировал возможное сокращение лимита на легионеров в КХЛ

Известный агент Николаев прокомментировал возможное сокращение лимита на легионеров в КХЛ
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Хоккейный агент Юрий Николаев поделился мнением о возможном сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

«Российский агентский мир действует на основании регламента КХЛ и ФХР. Ждём от руководства лиги, нашей хоккейной федерации и Минспорта вводных данных, исходя из которых мы и будем работать на нашем рынке», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Согласно предложению ФХР общее количество легионеров, заявленных в команду российского спортивного клуба на матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги — чемпионата России по хоккею среди мужских команд и Высшей хоккейной лиги — Кубка Шёлкового пути, должно быть не более трёх, в том числе одного вратаря, а в первенстве Высшей хоккейной лиги — не более трёх, в том числе ни одного вратаря.

При этом ФХР предлагает, чтобы ограничения на участие во всероссийских спортивных соревнованиях не распространялись на спортсменов, имеющих спортивное гражданство государств – участников ЕАЭС.

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