37-летний Марк-Андре Флёри объявил о продолжении карьеры в следующем сезоне

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери рассказал о том, что хочет продолжить карьеру в следующем сезоне.

«Я хочу провести ещё хотя бы один сезон. Недавно принял такое решение. Я всё ещё получаю удовольствие от игры, а тело пока держится… большую часть времени. Так что да, ещё один сезон, а там посмотрим», – цитирует Флёри La Presse.

37-летний канадец проводит 17-й сезон в НХЛ. На его счету 936 матчей – это 7-й показатель среди вратарей в истории лиги.

Текущий сезон Флёри начал в «Чикаго Блэкхоукс», где оформил четыре шат-аута в 45 матчах, а в дедлайн НХЛ он перешёл в «Миннесоту Уайлд», за которую сыграл уже в семи играх.

Ранее голкипер выступал за «Питтсбург Пингвинз» с 2003 по 2017 год, затем играл в «Вегас Голден Найтс» (2017-2021).