Пашков: открытый и атакующий хоккей «Металлурга» — гвоздь матча с ЦСКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал результат второго матча финальной серии Кубка Гагарина. «Металлург» на своём льду переиграл ЦСКА со счётом 6:4.
«Сегодняшний матч был похож на плей-офф, игра получалась быстрой и очень агрессивной, в первую очередь со стороны «Металлурга». Мне кажется, что для ЦСКА и для защитной линии армейцев это оказалось в какой-то степени неожиданностью. Именно поэтому Федотов моментами оставался беззащитен.
«Металлург» сыграл в открытый и атакующий хоккей. Это гвоздь сегодняшнего матча. Атака «Магнитки» начиналась благодаря очень агрессивному отбору шайбы. Без откатов, без возни в средней зоне, а прямо с места потери шайбы. Сегодня я увидел хороший «Металлург», на протяжении всего матча чувствовалось ощутимое превосходство хозяев. Отпускать ЦСКА на счёт 0-2 в серии было нельзя. Это бы ставило под вопрос результат всего противостояния», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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