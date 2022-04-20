«Вышли не на всех поршнях». Главный тренер ЦСКА — о проигрыше «Магнитке» со счётом 4:6

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом». Встреча закончилась со счётом 6:4.



«Металлург» с победой, что тут скажешь. Забили вовремя, сыграли на своих сильных качествах, на контратаках. Наша игра оставляла желать лучшего, не на всех поршнях вышли. Тем не менее были в игре достаточно долго, нелегко отыгрываться каждый раз. Это была игра ошибок, игра скоростей. Думаю, что наша команда знает об этих вещах, будем готовиться дальше. Федотов пропустил 10 шайб? Иван готовится к следующему матчу в штатном режиме.



Что сказал команде во втором перерыве? Тут многое не скажешь, надо было успокоиться. Но то, что мы потеряли шайбу 10 раз, не совсем сыграло нам на руку», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.