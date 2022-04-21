Овечкин догнал Спеццу по результативным передачам в НХЛ

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (3:4).



Эта передача стала для него 630-й в карьере. Таким образом, он догнал по этому показателю идущего на 81-м месте Джейсона Спеццу.

Отметим, на это достижение россиянину потребовалось 1272 матча, Спецце – 1243.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 75 матчах, в которых записал в свой актив 50 голов и сделал 40 результативных передач.

Благодаря этим голам Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы.



Напомним, Хоу находится на втором месте по этому показателю. Горди забил 801 гол. На счету Овечкина теперь 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.