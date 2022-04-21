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«Магнитка» установила рекорд результативности за плей-офф, ЦСКА повторил личное достижение

«Магнитка» установила рекорд результативности за плей-офф, ЦСКА повторил личное достижение
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Вчера в Магнитогорске состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина – 2022. «Металлург» на стадионе «Металлург-Арена» принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.

Благодаря такой результативной игре «Металлург» установил рекорд результативности за один плей-офф, забросив 71 шайбу. Предыдущее достижение принадлежало челябинскому «Трактору» в сезоне-2012/2013.

ЦСКА же повторил клубный рекорд результативности, забросив 57 шайб. Столько же армейцы забросили в чемпионском для себя Кубке Гагарина – 2019.

Напомним, после двух матчей финала счёт в серии равный – 1-1. Следующие две встречи пройдут в Москве – 22 и 24 апреля, а 26-го команды снова сыграют в Магнитогорске.

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