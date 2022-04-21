Вратарь ЦСКА Федотов показал игрокам «Металлурга» неприличный жест. Видео

Голкипер ЦСКА Иван Федотов показал неприличный жест игрокам «Металлурга» после второго финального матча серии Кубка Гагарина.
Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.
Напомним, вчера в Магнитогорске состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина – 2022. «Металлург» на стадионе «Металлург-Арена» принимал московский ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу хозяев.
Благодаря такой результативной игре «Металлург» установил рекорд результативности за один плей-офф, забросив 71 шайбу. Предыдущее достижение принадлежало челябинскому «Трактору» в сезоне-2012/2013.
ЦСКА же повторил клубный рекорд результативности, забросив 57 шайб. Столько же армейцы забросили в чемпионском для себя Кубке Гагарина – 2019.
Напомним, после двух матчей финала счёт в серии равный – 1-1. Следующие две встречи пройдут в Москве – 22 и 24 апреля, а 26-го команды снова сыграют в Магнитогорске.
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