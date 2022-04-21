Евгений Дадонов попал под жёсткий силовой приём от Уилсона
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов попал под силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:3, ОТ).
Отметим, что в этой встрече Дадонов отметился голом в начале третьего периода.
Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.
Этот гол стал 20-м для Дадонова в текущем сезоне. Примечательно, что поразил Дадонов ворота своего соотечественника – Ильи Самсонова.
Напомним, в этой игре дубль оформил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а второй гол в матче стал для него 50-м в сезоне. Таким образом, он стал самым возрастным игроком, который забил 50+ голов за сезон.
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