Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Дадонов попал под жёсткий силовой приём от Уилсона

Евгений Дадонов попал под жёсткий силовой приём от Уилсона
Комментарии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Евгений Дадонов попал под силовой приём нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (4:3, ОТ).

Отметим, что в этой встрече Дадонов отметился голом в начале третьего периода.

Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.

Этот гол стал 20-м для Дадонова в текущем сезоне. Примечательно, что поразил Дадонов ворота своего соотечественника – Ильи Самсонова.

Напомним, в этой игре дубль оформил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, а второй гол в матче стал для него 50-м в сезоне. Таким образом, он стал самым возрастным игроком, который забил 50+ голов за сезон.

«Сколько у него уже голов? Миллион?» Реакция Америки на массу рекордов Овечкина в НХЛ «Сколько у него уже голов? Миллион?» Реакция Америки на массу рекордов Овечкина в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022