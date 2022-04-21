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«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Красиковым

«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Красиковым
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Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с вратарём Алексеем Красиковым.

Отмечается, что соглашение заключено сроком на один год. В завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний вратарь провёл за «Спартак» 33 матча, одержав 16 побед и отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,23, также признававшись лучшим вратарём недели в КХЛ. Ранее Красиков играл за олимпийскую сборную России до 23 лет, а также участвовал в Матчах звёзд КХЛ и МХЛ.

Напомним, «Спартак» занял седьмое место по итогам регулярки в таблице Западной конференции, в первом раунде автоматически обыграв снявшийся с розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 финский «Йокерит», а во втором раунде уступив СКА (1-4).

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