«Спартак» подписал новый контракт с голкипером Красиковым

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале сообщил о подписании нового контракта с вратарём Алексеем Красиковым.
Отмечается, что соглашение заключено сроком на один год. В завершившемся регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний вратарь провёл за «Спартак» 33 матча, одержав 16 побед и отразив 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,23, также признававшись лучшим вратарём недели в КХЛ. Ранее Красиков играл за олимпийскую сборную России до 23 лет, а также участвовал в Матчах звёзд КХЛ и МХЛ.
Напомним, «Спартак» занял седьмое место по итогам регулярки в таблице Западной конференции, в первом раунде автоматически обыграв снявшийся с розыгрыша Кубка Гагарина — 2022 финский «Йокерит», а во втором раунде уступив СКА (1-4).
- 21 апреля 2022
-
16:00
-
15:44
-
15:16
-
15:05
-
15:00
-
14:45
-
14:24
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:28
-
13:06
-
12:45
-
12:30
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
11:51
-
10:44
-
10:39
-
10:16
-
10:00
-
09:39
-
09:24
-
09:05
-
08:53
-
08:43
-
08:36
-
08:25
-
08:01
-
07:57
-
07:51
-
07:45
-
07:44
-
07:36