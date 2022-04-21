Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ не стала наказывать голкипера ЦСКА Федотова за неприличный жест игрокам «Металлурга»

КХЛ не стала наказывать голкипера ЦСКА Федотова за неприличный жест игрокам «Металлурга»
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги не стал наказывать голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова за эпизод, произошедший во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом» (4:6). Голкипер показал неприличный жест игрокам «Магнитки» после финального свистка.

«В связи с обращением клуба «Металлург» Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча, состоявшегося 20 апреля. На основании представленных материалов принято решение не накладывать на вратаря ЦСКА Ивана Федотова наказание, предусмотренное статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении.

Напомним, после двух матчей финала счёт в серии равный – 1-1. Следующие две встречи пройдут в Москве – 22 и 24 апреля, а 26-го команды снова сыграют в Магнитогорске.

Новость по теме
Вратарь ЦСКА Федотов показал игрокам «Металлурга» неприличный жест. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022