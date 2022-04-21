КХЛ не стала наказывать голкипера ЦСКА Федотова за неприличный жест игрокам «Металлурга»

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги не стал наказывать голкипера московского ЦСКА Ивана Федотова за эпизод, произошедший во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с магнитогорским «Металлургом» (4:6). Голкипер показал неприличный жест игрокам «Магнитки» после финального свистка.



«В связи с обращением клуба «Металлург» Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча, состоявшегося 20 апреля. На основании представленных материалов принято решение не накладывать на вратаря ЦСКА Ивана Федотова наказание, предусмотренное статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в заявлении.



Напомним, после двух матчей финала счёт в серии равный – 1-1. Следующие две встречи пройдут в Москве – 22 и 24 апреля, а 26-го команды снова сыграют в Магнитогорске.

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