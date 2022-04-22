«Флорида Пантерз» стала победителем Атлантического дивизиона

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Благодаря этой победе и тому, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала верх над «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, сообщает пресс-служба клуба.
В составе победителей забивали Ноэль Аччари, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Маккензи Уигар и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 28 сейвов.
За «Детройт» отличились Сэм Ганье и Тайлер Бертуцци.
Таким образом, «Флорида» продлила победную серию в НХЛ до 12 матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.
В следующем матче «Флориде» предстоит провести матч с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз».
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