«Флорида Пантерз» стала победителем Атлантического дивизиона

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Благодаря этой победе и тому, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала верх над «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида» стала победителем Атлантического дивизиона, сообщает пресс-служба клуба.

В составе победителей забивали Ноэль Аччари, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Маккензи Уигар и Сэм Райнхарт. Российский голкипер Сергей Бобровский сделал 28 сейвов.



За «Детройт» отличились Сэм Ганье и Тайлер Бертуцци.



Таким образом, «Флорида» продлила победную серию в НХЛ до 12 матчей. «Детройт», в свою очередь, потерпел третье поражение за последние четыре матча.



В следующем матче «Флориде» предстоит провести матч с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Детройт» встретится с «Питтсбург Пингвинз».