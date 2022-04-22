«Овечкин — один из самых невероятных талантов всех времён». Защитник «Вегаса» — о форварде

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алек Мартинес прокомментировал выступление российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Он один из самых невероятных талантов всех времён. Люди приходят на хоккей, чтобы посмотреть конкретно на него. Честно говоря, это большая честь — играть против Овечкина и пытаться его остановить. Он очень хороший хоккеист, так что это весьма непросто», — приводит слова Мартинеса The Athletic.
Напомним, благодаря голам в матче с «Вегасом» Овечкин сократил отставание от легендарного Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 21 заброшенной шайбы. Хоу находится на втором месте по этому показателю. Он забил 801 гол. На счету Овечкина 780 заброшенных шайб. Лидирует по голам в истории НХЛ Уэйн Гретцки, поразивший ворота соперников 894 раза.
- 22 апреля 2022
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