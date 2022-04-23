Одноклубник Капризова установил несколько рекордов «Миннесоты» в матче с «Сиэтлом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала ««Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
Нападающий «дикарей» Кевин Фиала в этом матче отдал пять результативных передач, четыре из которых — во втором периоде. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось сделать пять ассистов в одном матче. Кроме того, Фиала — первый хоккеист в истории франшизы, которому удалось отдать четыре результативные передачи в рамках одного периода.
«Миннесота» продлила победную серию в НХЛ до четырёх матчей. «Сиэтл», в свою очередь, прервал победную серию из трёх встреч.
- 23 апреля 2022
-
14:53
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:02
-
10:50
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
07:30
-
07:17
-
07:16
-
07:07
-
07:07
-
06:46
-
06:41
-
06:25
-
06:13
-
05:49