Одноклубник Капризова установил несколько рекордов «Миннесоты» в матче с «Сиэтлом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала ««Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Нападающий «дикарей» Кевин Фиала в этом матче отдал пять результативных передач, четыре из которых — во втором периоде. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось сделать пять ассистов в одном матче. Кроме того, Фиала — первый хоккеист в истории франшизы, которому удалось отдать четыре результативные передачи в рамках одного периода.

«Миннесота» продлила победную серию в НХЛ до четырёх матчей. «Сиэтл», в свою очередь, прервал победную серию из трёх встреч.