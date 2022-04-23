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Одноклубник Капризова установил несколько рекордов «Миннесоты» в матче с «Сиэтлом»

Одноклубник Капризова установил несколько рекордов «Миннесоты» в матче с «Сиэтлом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала ««Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

Нападающий «дикарей» Кевин Фиала в этом матче отдал пять результативных передач, четыре из которых — во втором периоде. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард стал первым игроком в истории «Миннесоты», которому удалось сделать пять ассистов в одном матче. Кроме того, Фиала — первый хоккеист в истории франшизы, которому удалось отдать четыре результативные передачи в рамках одного периода.

«Миннесота» продлила победную серию в НХЛ до четырёх матчей. «Сиэтл», в свою очередь, прервал победную серию из трёх встреч.

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