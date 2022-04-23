Кожевников: Федотов — сообразный товарищ. Как выйдет из ворот — так опасный момент

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (4:0, 2-1).
«Бывает, случается такое. Армейцы подсели, физики не хватило. Было видно даже по первому периоду, что ЦСКА не так выглядит, как раньше. С физикой неважно, отсюда и ошибки. «Магнитка» была быстрее, интереснее. Соперник не успевал ни в обороне, ни в атаке, ни перекрывать ничего. Отсюда брак в передачах, поэтому всё и произошло.
Игра Ивана Федотова? Он сообразный товарищ. Ошибок много допускает с выходом из ворот, но всё равно это делает. Как выйдет — так опасный момент. Все отбивания — шайба от него отскакивает. Размахивает руками, а шайба всё равно залетает в ворота. У Васи Кошечкина опыта больше, и он сам по себе надёжнее. Завтра, думаю, будет решающий матч серии, всё станет ясно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 23 апреля 2022
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