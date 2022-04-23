Джей Вудкрофт — о смерти Лефлёра: он легенда Квебека и Монреаля

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт высказался о смерти Ги Лефлёра.
«Он легенда провинции Квебек и города Монреаль, легенда, которая много встречалась с НХЛ и хоккейными болельщиками во всём мире. Мы сочувствуем и соболезнуем не только семье Лефлёр, но и всем болельщикам «Монреаль Канадиенс» по всему миру.
Я имел удовольствие долгое время работать с Ларри Робинсоном, и Ларри поделился множеством историй. По-своему он вёл себя подобно Лефлёру. Это потеря не только для болельщиков «Монреаль Канадиенс», но и для всего хоккейного мира», – цитирует Вудкрофта The Athletic.
22 апреля стало известно о смерти пятикратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» Ги Лефлёра.
Причина смерти остаётся неизвестной. Отмечается, что в последние годы жизни Лефлёр испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года ему сделали операцию на сердце, а через два месяца — операцию на лёгких. Затем, в октябре 2020 года, у него случился рецидив рака лёгких.
За свою карьеру Лефлёр выступал за «Квебек Ремпартс» (1969-1971), «Монреаль Канадиенс» (1971-1985), «Нью-Йорк Рейнджерс» (1988-1989) и «Квебек Нордикс» (1989-1991). Он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Хабс» в 1973, 1976, 1977, 1978, 1979 годах. Всего на его счету 1126 матчей в НХЛ, в которых он забросил 560 шайб и отдал 793 голевые передачи.
- 23 апреля 2022
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