Пётр Кочетков сыграет за «Каролину» в матче с «Нью-Джерси»
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков проведёт дебютный матч в НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоится сегодня, 23 марта, и начнётся в 19:30 мск.
Напомним, несколько дней назад вратаря вызвали в основную команду из фарм-клуба.
22-летний Кочетков в текущем сезоне выступает в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Российский голкипер принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.09. Текущий сезон Кочетков начинал в Континентальной хоккейной лиге в аренде в нижегородском «Торпедо». Вратарь сыграл 23 матча регулярного чемпионата, одержав 10 побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23.
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