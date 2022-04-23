Малкин забил гол в пустые ворота, пока игроки «Детройта» выясняли отношения с Гюнцелем

В эти минуты в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче 5:2 в пользу «Питтсбурга».
На 37-й минуте при игре в большинстве российский нападающий Евгений Малкин забросил пятую шайбу «Пингвинз». Пока игроки соперника выясняли отношения с форвардом «Питтсбурга» Джейком Гюнцелем, Малкин забросил шайбу в пустые ворота.
Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.
Напомним, 35-летний нападающий проводит первую игру после четырёхматчевой дисквалификации.
В текущем сезоне Евгений провёл 39 матчей и набрал 38 очков: забросил 18 шайб и отдал 20 результативных передач.
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