Малкин забил гол в пустые ворота, пока игроки «Детройта» выясняли отношения с Гюнцелем

В эти минуты в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Питтсбург Пингвинз». На момент написания новости идёт перерыв после второго периода, счёт в матче 5:2 в пользу «Питтсбурга».

На 37-й минуте при игре в большинстве российский нападающий Евгений Малкин забросил пятую шайбу «Пингвинз». Пока игроки соперника выясняли отношения с форвардом «Питтсбурга» Джейком Гюнцелем, Малкин забросил шайбу в пустые ворота.

Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.

Напомним, 35-летний нападающий проводит первую игру после четырёхматчевой дисквалификации.

В текущем сезоне Евгений провёл 39 матчей и набрал 38 очков: забросил 18 шайб и отдал 20 результативных передач.