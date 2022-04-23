Игроки «Каролины» окружили Кочеткова после победы в дебютном матче в НХЛ

Несколько минут назад в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этой встрече победу одержали гости – 3:2 (ОТ). Эта игра стала дебютной для российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в НХЛ.



После окончания встречи игроки команды окружили вратаря и поздравили его с первым матчем в лиге.



Видео эпизода можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.

Напомним, на 36-й минуте нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович открыл счёт в матче при игре в большинстве, ему ассистировали Йеспер Боквист и Дэймон Сиверсон. На 49-й минуте Нико Хишир увеличил преимущество «Нью-Джерси» после передач Егора Шаранговича и Никиты Охотюка.



На 56-й минуте гости отыграли одну шайбу – отличился Брэди Шей, на 59-й Нино Нидеррайтер сравнял счёт.



В овертайме победу гостям принёс гол Сета Джарвиса.