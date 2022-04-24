Кучеров отметился 21-м голом в текущем сезоне НХЛ, поразив ворота «Нэшвилла»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нэшвилл Предаторз». Завершился второй период, хозяева ведут в счёте – 3:1.
Под занавес второй двадцатиминутки отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «молний» Никите Кучерову, реализовавшего численное преимущество «Тампы». Ранее на старте матча Кучеров отметился голевой передачей на Виктора Хедмана, также в большинстве.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, Кучеров набрал в этой 43-й игре нынешнего сезоне 55-е и 56-е (21+35) очко соответственно при показателе «-6». Всего в НХЛ на счету Никиты 558 матчей, в которых он забросил 242 шайбы и отдал 361 результативную передачу.
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