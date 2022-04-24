Защитник «Металлурга» Минулин провёл шестиминутную смену в конце второго периода

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». По окончании второго периода гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Три хоккеиста «Металлурга» провели в концовке второго периода более пяти минут на льду. Форвард Максим Карпов сыграл 5 минут 12 секунд, защитник Григорий Дронов — 5.34, а Артем Минулин сыграл смену в 6 минут 6 секунд. Хоккеисты ЦСКА в концовке второй двадцатиминутки устроили давление на ворота Василия Кошечкина, по итогам не сумев отметиться заброшенной шайбой.



Единственный гол к данной минуте забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок на 24-й минуте встречи.