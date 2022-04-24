С. Фёдоров: всем в ЦСКА надо посмотреть в зеркало и определиться, что и как мы хотим

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом». Встреча закончилась победой «Магнитки» со счётом 1:0. «Металлург» ведёт в серии 3-1.



«Металлург» с победой. У нас были все возможности сравнять счёт, мы выполнили определённую установку на игру, сделали определённый шаг, но это не увенчалось взятием ворот. Побуду оптимистом: в принципе, мы готовимся к следующему матчу, делаем всё необходимое.



У ЦСКА мало бросков из слота? Есть такое. Проблема это, или нет — всё может перевернуть один матч. В плане уверенности, эмоций и желаний у ЦСКА нет проблем, а вот с голами есть определённый дефицит. Хоккей — игра быстрая, «Металлург — команда мобильная, здорово катающаяся, они отлично распоряжаются шайбой. Хорошая команда. Но я думаю, что нам прежде всего надо обратить внимание на себя. Посмотреть в зеркало, определиться, что и как мы хотим.



Мы полностью понимаем, что сегодня произошло. Ребята расстроены немножко, но я горжусь командой, мы становимся всё крепче и крепче. Надеюсь, у нас хватит времени, чтобы этот процесс завершить», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.