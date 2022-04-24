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Коннор Макдэвид установил личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ

Коннор Макдэвид установил личный рекорд по очкам в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» продолжается матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». В конце второго периода гости ведут со счётом 2:1.

Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид стал автором двух результативных передач, после которых свои шайбы забросили Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль. 25-летний форвард обновил личный бомбардирский рекорд в рамках НХЛ, набрав 117-е очко. На счету Макдэвида 43 заброшенных шайбы и 74 результативных паса.

Ранее ему удавалось заработать 116 очков в сезоне-2018/2019. Всего за карьеру в НХЛ на счету Макдэвида 238 голов и 453 результативные передачи в 485 встречах.

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